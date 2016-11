Uue Teatri lavaloos mängib keskset rolli paber

Lavastuse inspiratsiooniks on mälestused lapsepõlve lumeilmadest, muinasjutud, talvelaulud ning paberi lõputud võimalused. Lavastus on mõeldud väikestele ja suurtele vaatajatele alates neljandast eluaastast.

«Lumeilma» lavastajaks on Siim Angerpikk, kelle jaoks on tegemist teise lastele suunatud lavastusega Tartu Uues Teatris. Etenduse kunstnikuks on Anne Rudanovski Paberimuuseumist, kes tõestab, et paber pole vaid igav ja sirge joonistamiseks ja kirjutamiseks mõeldud leht.

Lisaks Siim Angerpikule ja Anne Rudanovskile teevad lavastuses kaasa veel Katrin Pärn ja Kärt Johanson.

«Lumeilm» esietendub Tartu Uues Teatris 8. detsembril.