Jõgeval vedelevad tasuta küttepuud

Kuu aega tagasi võtsid ohtlike puude langetamisega tegeleva ettevõtte OÜ Greenman arboristid Jõgeval Mustvee maanteel maha kolm suurt pärna. Puude langetamine oli vajalik seetõttu, et nimetatud kohas jäid need kergliiklustee ehitusele ette. Nüüd on tee valmis, kuid maha võetud ja tükeldatud puud seisavad endiselt seal.

Tahtjad hüppavad alt

50 sentimeetri pikkusteks lõigatud tüved ja oksad soovib Greenman OÜ anda tasuta mõnele soovijale. Ainuke tingimus on see, et need tuleb tahtjail ise ära vedada.

Meenub, kuidas Edgar Savisaar Tallinnas kartuleid ja küttepuid jagas. Siiski pole tasuta küttepuude jagamine alati seotud valimiskampaaniaga.

«Oleme ka varem seda praktiseerinud, et pärast puude maha võtmist pakume neid mõnele kohalikule,» selgitas Tartu ettevõtte OÜ Greenman arborist Tanel Pajo. Tema sõnutsi on sageli puude vedu ettevõtte jaoks liigne kulu ning samas saaks keegi enesele tasuta küttepuud, seega kasu on mõlemapoolne.

Ka sel korral oli Greenman OÜ arboritstidel seal naabruses elava inimesega kokkulepe, et maha võetud vanad pärnad saab ta omale. Paraku ei saanud see inimene puude veoks transporti ning nüüd on pakud ja lõigutud oksad taas saadaval.

Tanel Pajo meenutab, et ka varem on olnud juhuseid, kus puude soovija kokkuleppest taganeb. «Alguses lubatakse küll, aga siis vaadatakse, et puude ära viimisega on ikkagi vaeva vaja näha ja siis loobutakse,» märkis Pajo.

Aega homseni

Pajo postitas vastava sisuga kuulutuse ka Facebook’i Jõgevamaa ostu- ja müügigruppi. «Selle kaudu oli paar tahtjat küll, kuid ka neil polnud transpordivõimalust,» märkis Pajo

Ta selgitas, et puude kogust on keeruline hinnata. «Seal on kolme suure puu tüved ja oksad. Arvan, et see võib olla 7-8 ruumi. Täpsem kogus selgub ikka siis, kui puud ära lõhkuda ja riita laduda,» märkis Pajo.

Ka on selge, et hiljuti langetatud pärnapuid otse ahju toppida ei saa, sest need on veel liialt märjad. Kui puud kohe halgudeks lõhkuda ja varju alla riita laduda, siis järgmisel kütteperioodil saab neid juba tarvitada. Kui tänase päeva jooksul ei ilmu kedagi, kes nimetatud pärnapuid enesele soovib, viib Greenman OÜ need homme ise minema.