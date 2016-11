Miks võeti Tähtvere tennisekeskuse uute õueväljakute äärest suvel maha peaaegu kõik puud?

Need puud ei olnud väga väärtuslikud. Peamiselt olid seal vahtrad. Enamik neist oli seal ise kasvama hakanud ja need polnud väga hea võrastruktuuriga. Ehitustegevusega said neist mõned kannatada ning need võeti ehitusprojekti ja raieloa alusel maha.

Kändude järgi paistsid mõned küll üsna ilusad ja võimsad?

Selle kohta võib öelda, et ... Üks juhtum oli seal selline, et geoloogilisele alusplaanile polnud ühte vahtrapuud joonistatud ja see jäi ehituse käigus maha võtmata. Ja kui tenniseväljakud olid juba valmis, see puu murdus. Õnneks nii õnnelikult, et ei lõhkunud midagi ära. Nii et kändude järgi ei saa alati otsustada puu seisundi üle. Mädanik või ohukoht võib olla ka kõrgemal.

Kas sinna on plaanis istutada uued puud?

Seal algab ju kohe Tähtvere park koos ajaloolise läänepärna alleega. Need on väga väärtuslikud ja ajaloolised puud. Ja väga ilusad. Ja kui sealt said nüüd need teised eest ära, ei näe ma selles midagi hullu. Mina ei poolda sinna uute puude istutamist. Just sellepärast, et oleks vaade nendele ajaloolistele ja väärtuslikele puudele. Aga see pole veel lõplikult otsustatud.