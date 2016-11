Tartu Do judoka krooniti absoluutkaalus Eesti meistriks

Eesti meistritiitli jättis Tartusse Do klubi judoka ja U23 koondise liige Mattias Kuusik. Noormees võistleb kehakaalus -90kg, kuid teel kullani lennutas ta esmalt efektse ipponiga matile Tallinna Audentese klubi judoka Dmitri Lepa ning seejärel teise tallinlase liikme Tanel Karro, kes mõlemad kaaluvad Kuusikust mitukümmend kilogrammi rohkem. Kuusikule on see esimeseks kullaks täiskasvanute meistrivõistlustelt.

Laupäevasel memoriaali lastepäeval võisteldi neljas erinevas vanuseklassis. Tartu Do klubi judokatest võitsid kuldmedali Magomed Abubakarov (D-38kg) ja Maria Tars (C-36kg), hõbemedali said kaela Markus Villako (D-38kg), Kabriel Kirna (D+46kg), Martin Ottas (C-70kg) ja Maria Tars (B-40kg).

K. Keeraku nimeline memoriaal tõi Eestisse kokku ligi 700 sportlast. Rahvusvahelist mõõdet lisasid võistlusele judokad Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Valgevenest ja Hispaaniast.