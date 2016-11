Tähelapse muinaslugu tuleb varjuteatri sirmile

Et kahest kätepaarist jääb tegelaskujude rohkuse ja mängu keerukuse tõttu väheks, on kahel näitlejal abiks lavastuse inspitsient Annemari Parmakson.

«Tähelaps» on muinasjutt leidlapsest, kes arvatakse olevat pärit tähtede juurest. Vaene puuraidur võtab poisi oma perre ja laps kasvab teadmises, et ta on eriline. See ei mõju talle hästi. Ta käitub kõikidega hoolimatult ja julmalt. Katsumusrohketel eneseotsingutel saab ta kogeda pettekujutelmade purunemist, kõige kaotamist ja lõpuks tõelise ime sündi.

«Tähelapse» dramatiseerija ja lavastaja Leino Rei rääkis, et on varjuteatri elemente kasutanud päris mitmes lavastuses, mille hulka kuulub ka Tartu Uue Teatri «Siil udus». Kunagi varem ei ole ta aga vaatajate ette toonud lavalugu, mis on varjuteater otsast lõpuni. Veidi vähem kui tunnises etenduses on näitlejaid sirmi kõrval näha ainult alguses ja lõpus.

«Tähelapse» kunstnik on Marion Undusk, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres ja valguskujundaja Martin Meelandi. Karlova teatri produtsendi Ruta Rannu teatel sobib lavastus vaatajatele vanuses 4–11 aastat. Esietendus on 22. novembril kell 19.