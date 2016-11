Möödus aasta Riia mäe avariist, uurimine jätkub

Mullu 21. novembri varahommikul kella 5 paiku kihutas politseibuss mööda Riia tänavat kesklinna suunas, roolis 25-aastane Igor, kõrval 44-aastane Einar. Politsei kinnitas hiljem, et kesklinnast saabus kaks kõrgema taseme väljakutset, millest üks puudutas kaklust ööklubis ja teine väidet, et Ülikooli tänaval sihib üks mees teist relvataolise esemega.

Erinevalt teistest patrullidest see masin kohale ei jõudnud, sest ristmikul, kuhu saabuvad kokku Riia, Akadeemia, Tähe ja Võru tänav, juhtus traagiline avarii.

Autolt sai löögi 20-aastane Rain, kes hukkus. Sõber Henri jõudis töötavate vilkuritega, kuid helisignaalita paremalt lähenenud masina eest napilt ära hüpata.

Õnnetuse uurimine kestis tänavu suve keskpaigani kuni 21. juulil otsustas Lõuna ringkonnaprokuratuur menetluse lõpetada, sest kohtueelsel uurimisel kogutud tõendid ei andnud uurijate hinnangul alust politseiauto juhti jalakäija surma põhjustamises süüdistada.

Kannatanu esindaja vaidlustas määruse lõpetamise, kuid 1. septembril jättis riigiprokuratuur selle kaebuse rahuldamata. Seepeale pöördus kannatanu esindaja Tartu ringkonnakohtusse. Kohus otsustas lähedaste avalduse alusel, et õnnetust tuleb edasi uurida ning andis tänavu 31. oktoobril tehtud määrusega riigiprokuratuurile vastava korralduse.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Urmas Glase kinnitas, et asja uurimine jätkub ning tarvis on läbi viia täiendavaid ekspertiise, sest ringkonnakohtunikud leidsid, et mõned aspektid õnnetuses pole lõplikult selged.