Kaks tartlast saavad täna kodanikupäeva aumärgi

Aune Valk on peale põhitöö haridus- ja teadusministeeriumis panustanud vabatahtlikuna mitmesugustesse ettevõtmistesse.

Ta veab Tartus projekti «Tuluke», mille siht on kogukonna ja kooli koostöö edendamine. Koos Kristel Ressiga koondas ta head koostöönäited ja teadlaste soovitused tänavu raamatusse «Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat». Aune Valgu avatud ja hooliv tegutsemine on aidanud palju kaasa Tartu Karlova seltsi arendamisele. Muu hulgas on ta korraldanud Karlova isadepäeva ja Eharoosa kirjandusõhtuid.

Kristi Aria / Kristjan Teedema

Kristi Aria asutas 15 aastat tagasi Tartus kooli rahvusvahelise taustaga lastele. Ta on muutnud Tartu rahvusvahelise kooli eri kultuuride kogukonnakeskuseks ning tugevaks sillaks Eesti ja lapse päritolukultuuri vahel. Kristi Aria on olnud asendamatu paljudele kaugemalt pärit peredele ja nende lastele Tartus, aidates neil Eesti elu ja kultuuriga kohaneda ning võimaldades head haridust.

Kodanikupäeva aumärgiga tunnustab siseministeerium vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Aumärki antakse välja alates 1998. aastast ning tänavu tehti tunnustusele 85 ettepanekut.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril.