Tartu, Laeva ja Piirissaare vallas e-hääletust ei toimu

Nüüdseks on selge, et neis valdades e-hääletust ei tehta. Laeva vallavanema Aare Olgo sõnul on nende vald niivõrd väike, et nädala jooksul peaks iga valimisõiguslik kodanik leidma aja vallamajja tulla ja seal oma hääl anda.

«Mina pole üldse e-hääletuse poolt. See üks klõps internetis mõtlematult teha pole eriti mõistlik,» märkis Laeva vallavanem.

«Kuna teised ühinemispartnerid e-hääletust ei soovinud, otsustasime ühtsuse mõttes samuti e-hääletusest loobuda,» selgitas Tartu vallavolikogu esimees Üllar Loks.

Olgugi et haldusreformi seadus ei nõua volikogult rahvahääletuse järgi juhindumist, lubasid nii Laeva kui ka Tartu vald rahva tahtest lähtuda.

«Meie rahval on võimalik hääletada ühinemise poolt või vastu. Kui väga suur hulk valimas käinutest kaldub ikka ühinemise vastu olema, peame rahva soove arvestama,» sõnas Loks. Samas lisas ta, et kõik sõltub ka hääletamas käinute hulgast ja häälte jagunemisest.

Praeguse seaduse järgi peaksid ühinema omavalitsused, kus on alla viie tuhande elaniku. Tartu vallas elab üle seitsme tuhande inimese ja nad võiksid rahulikult ka praegusel kujul edasi toimetada. «Me siiski soovime Laeva ja Piirissaarega ühineda, selle nimel on väga pikalt tööd tehtud,» jäi Loks Tartu valla valitud suunale kindlaks.

Keerulisem on seis Laeva vallas, kel pole praegusele ühinemisplaanile alternatiivi. «Muidugi lähtume rahva soovist, aga kui rahvas ei soovi ühineda, pole meil varuplaani,» tõdes Aare Olgo.