Delfiinid alustasid pool sajandit tagasi koolinoorte hullutamist

20. novembril 1966 kell 19

Ansambli Delfiinid tegevuspäevikusse on märgitud, et pidu algas kell 19 ja lõppes 22.30. Sealsamas rida kõrgemal on kirjas, et ansambel alustas tegevust 6. oktoobril 1966. Niisiis said poisid pooleteise kuuga selgeks piisavalt palju lugusid. Tiit Hellenurm meenutas täna, et päris alguses oli nimeks siiski vist Siirius ja et eeskujuks olid biitlid ja et esimese avaliku esinemise vastuvõtt oli hea. Seda tõestab hilisem populaarsus.

«Hakkasime igal pool koolipidudel mängima,» ütles ta. «Tartus ei olnud naljalt ühtegi koolipidu, kus me ei oleks mänginud.»

Kuid Delfiinid ei olnud esimene biitmuusikabänd, kes Tartus hakkas koolinoori hullutama. Hellenurm nimetas The Beatles´i kõrval Delfiinide teiseks eeskujuks sama kooli ansamblit, mis tuli kokku aastal 1964 ja põhjustas nn rahvaste sõpruse päevade peol skandaali. Nimelt hakati poiste esitatud biitlite lugude järgi saalis tvisti tantsima, mis aga ei meeldinud idanaabrite delegatsiooni esindajale, kelle arvates see oli väga läänelik ja nõukogude kooliõpilasele keelatud. Sellel bändil, mille koosseisu kuulusid alguses Henn Pere, Rein Lindmäe, Rein Punnisson ja Aleksander Müller, õnnestus siiski ellu jääda ja tegutseda seejärel Kontrastide nime all vahelduva eduga 1970. aastate alguseni.

Delfiinides tegutsesid Tiit Hellenurme kõrval ja astusid esimesel esinemisel täna 50 aastat tagasi peoliste ette Neeme Konsa, Toomas Talur, Enn Pensa ja Sulev Laas. Hiljem liitus Aleksander Jairus. Peagi vahetas bänd nime ja ka muusikuid: aastal 1967-1969 käisid Systemi ridades pidudel mängimas-laulmas koos Konsa, Taluri ja Hellenurmega Ivo Linna ja Andrus Esko.

Hiljem ja nüüdsel ajal

Hiljem on Hellenurm laulnud-mänginud sellistes bändides, nagu Müstikud (1969-1970) ja Mussoon (1980-1990) ning restorani Volga ansamblis (1983-1994). Tänapäevased muusikariistad ja elektroonika lubavad tal peolised tantsima panna üksipäini.

Hellenurme arvepidamise järgi toimusid Delfiinide kaks esimest esinemist Tartu 1. keskkoolis ja edaspidi Tartu kultuurihoone noorteklubi Siirius ansamblina Emajõelinna koolides, asutustes ja vabaõhuüritustel. 20. novembrist 1966 kuni 1. märtsini 1968 oli Delfiinidel 100 esinemist, 1. märtsist 1968 kuni 1. detsembrini 1968 ansamblil System 38 mängukorda ning 1. detsembrist 1968 kuni 1. maini 1969 ansamblil Müstikud 32 esinemist. Sestpeale läks Tiit Hellenurm sõjaväkke, ja kuigi Müstikud jätkasid veel mõned kuud mänge, ei ole tal selle kohta täpseid andmeid.

Mis on saanud algaegade Delfiini teistest poistest? Hellenurme andmetel on Neeme Konsa surnud, Toomas Talur elab Otepää kandis ja sõidab vist ka taksot, Enn Pensa on surnud, Sulev Laas peab Tartus autovaruosade poodi ja tegutseb jätkuvalt õhtujuhina ning Aleksander Jairus on jõutreener, kellele oma võitude eest saab tänulik olla teiste hulgas meistermaadleja Heiki Nabi.

Delfiinide, Systemi ja Mussooni fotosid saab vaadata siinkohal.