Ühinemistuhinas jäid Nõo vallale tühjad pihud

Nõo vald üritas omale meelepäraste naabritega haldusreformi seaduse tingimustele vastavat suurt omavalitsust luua, aga sellest ei tulnud midagi välja.

«Oleme eelistatud partneritega sel teemal suhelnud, kuid pole armastust leidnud,» tunnistas Nõo vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja.

Esmalt tegi Nõo vald ettepaneku ühinemisläbirääkimisi pidada Kambja vallale. Ettepanek võeti vastu, kuid pärast kahe valla esindajate kohtumist selgus, et vabatahtliku ühinemisega Kambja vald siiski tegelema ei asu.

«Pigem soovisid nad senisest tihedamat koostööd teha ja kogemusi vahetada,» märkis Jaanus Järveoja. «Kambja vald kardab, et Nõo on liiga suur ja neelab neid alla.»

Naabrid mõtlesid ümber

Oktoobri teises pooles tegi Tähtvere vallavolikogu ettepaneku ühinemisläbirääkimisi pidada Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale, lisaks tühistati Tartu linna läbirääkimiste kutse kohta tehtud eitav otsus. Samas ei lõpetatud läbirääkimisi ka Tartu vallaga. Läinud nädalal lõppenud Tähtvere valla rahvaküsitlusel pooldasid inimesed suure ülekaaluga liitumist Tartu linnaga. Nii tühistas Tähtvere volikogu Nõo ning ka Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale tehtud ühinemisläbirääkimiste ettepaneku.

Läinud teisipäeval jõudis Ülenurme vallavolikogu seisukohale, et neil ei ole otstarbekas ühegi teise omavalitsusega ühineda. Seega Nõo vald vabatahtliku ühinemise järgus ühegi omavalitsusega enam läbi ei räägi.

Kuigi Eestis on vahetumas valitsus ja ka riigikohus pole veel andnud hinnangut haldusreformi põhiseadusele vastavuse kohta, ei pea Jaanus Järveoja eriti tõenäoliseks, et reform jääb seekord pooleli. «Kõik märgid näitavad, et haldusreform läheb selle seaduse järgi edasi,» ütles ta.

Kas sundliitmine?

Kas nüüd tuleb Nõo vallal leppida sundliitmise ja ühinemistoetusest ilmajäämisega? «Sundliitmine on üks võimalus, kui riik seda teed läheb,» vastas Jaanus Järveoja. «Samas on Keskerakond sundliitmist üsna teravalt kritiseerinud. Ühinemistoetus on küll suur raha, kuid pole teada, millal see tuleb ja kas ikka tuleb. Riik on varemgi sellistes asjades alt hüpanud.»

Sundliitmine tuleb tema sõnul ilmselt kõne alla Kambja valla või Kambja ja Ülenurme vallaga. «Ülenurme vallal on juba praegu kõik tingimused täidetud, nad ei pea kellegagi ühinema,» selgitas Nõo volikogu juht.

Novembri alguses tegid kaksteist omavalitsusjuhti, nende hulgas ka Nõo vallavanem Rain Sangernebo, valitsuse moodustamiseks koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade juhtidele ühispöördumise, milles taotlevad käimasoleva haldusterritoriaalse reformi praegusel kujul peatamist ja haldusreformiseaduse muutmist. Vilja Kohler