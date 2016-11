Politsei otsib Tartumaal kadunuks jäänud 14-aastast Vanessat

Vanessa jäi kadunuks eile õhtul kella 19 ajal, kui ta oma elupaigast lahkus. Teadaolevalt ei ole tal kaasas telefoni ega sularaha, samuti ei tunne ta Tartu linna ega oma maakonnas või linnas tuttavaid, teatas Lõuna prefektuur.

Vanessa on 170 sentimeetrit pikk ja sportliku kehaehitusega. Tal on heledamad pikad juuksed, mida ta kannab sageli krunnis. Lahkudes olid tal seljas must jope ja hallid spordijalatsid. Tüdruk räägib natuke eesti keelt ja saab keelest aru. Ta on seltsiv ning aldis looma uusi kontakte.

Politseipatrullid on kontrollinud Vanessa elupaiga ümbrust ning võimalikke liikumisteekondi, kuid seni tulutult. Tüdruku teadaolevad tuttavad Märjamaalt ei oma tema asukoha või liikumise kohta samuti informatsiooni, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja.