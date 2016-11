Teistmoodi stardiaja ja distantsiga õhtujooks tuleb taas

Võistluse algus on 23. novembril kell 19.19. Raja pikkus on 7,7 kilomeetrit ning see kulgeb Anne kanali äärest Vana-Ihaste poole, kust edasi Uus-Ihastesse ja tagasi Turu silla juurde. Seda saab läbida nii joostes kui ka kõndides. Meeleolu loomiseks on sarnaselt eelmise aastaga osad rajalõigud kaunistatud küünaldega.

Õhtujooksu projektijuht ja Tartu ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi eriala kolmanda kursuse tudeng Janelle Uibokand rääkis, et jooksule registreerunuid on paarisaja ringis. Mullu oli esimesel võistlusel jooksjaid 250. Uibokand loodab kolmapäeval rajal umbes sama palju osalejaid näha.

Õhtujooksu projektijuhi sõnul on siiani etappidest osa võtnud igas vanuses inimesi, kelle seas leidub palju neid inimesi, kes osalevad erinevatel rahvaspordiüritustel kui ka neid, kes peavad lugu liikumisest ja hoolivad oma tervisest.

Üritust korraldavad tudengid entusiasmist. Tulu ega ainepunkte nad selle eest ei saa. Uibokand ütles, et kindlasti on plaanis õhtujooksuga ka tuleval aastal jätkata. «Meil on soov üritust kasvatada, kuna see on noor ja pole tuntud, siis on arenguruumi hästi palju,» lausus ta. Projektijuht lisas, et plaanis on juurde luua veel üks etapp. Distantsid on jätkuvalt ebatraditsioonilise pikkusega ja starti ei anta täis- ega pooltunnil.

Üritusel on elektrooniline ajavõtusüsteem, finisiš pakutakse süüa-juua ja kiiremaid autasustatakse. Lisateave jooksu kohta õhtujooksu koduleheküljelt www.ohtujooks.ee