Mehis Heinsaar hindab vastuvõttu Normandis suurepäraseks

Festival avatakse ametlikult täna Caeni konvendihoones Abbaye de Dames, kus on ka Eesti Disaini Maja näitus «Size doesn´t matter» ning prantsuse fotograafi Jérémie Jungi fotonäitus «Setomaa-ääreala kuningriik».

Nädalavahetusel on rõhk kirjandusel. Eesti kirjanikest kohtuvad lugejatega Katrina Kalda, Andrei Ivanov, Mehis Heinsaar ja Piret Raud.

Heinsaare sõnul annab festival eelkõige võimaluse kohtumisteks prantsuse lugejatega.

«Näiteks «Härra Pauli kroonikate» põhjal on prantsuse õpilased teinud mitu omaloomingulist filmi ja näidendit. Tundub, et nad said elurõõmsa härra Pauli sürrealistlik-muinasjutulisest maailmast väga hästi aru,» ütles ta. «Vastuvõtt on siin Normandias suurepärane.»

Heinsaar esitleb ka oma uut jutukogu «Mees, kes ei teinud mitte midagi», mis on tema loomingust juba kolmas prantsuse keelde tõlgitud teos.

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Kadri Jaurami sõnul on Prantsusmaa ja kogu Euroopa suurima Põhjamaade kultuurifestivali üheks peakülaliseks olemine suur au. Viimati oli Eesti selle festivali fookusriik 2002. aastal, eesti kultuuri üritusi on programmis olnud ka teistel aastatel.

Kultuurifestival Les Boréales kestab 27. novembrini.