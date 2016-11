Kopsakas laen kasvatab Tartu valimiste aasta eelarvet

Tartu linnavalitsus on kokku saanud tuleva aasta eelarve eelnõu, mille suurus on 159 456 453 eurot, mis on 2 434 751 eurot ehk 1,5 protsenti enam kui lõppeva aasta täpsustatud eelarves. Seejuures on laenukoormust kavas suurendada kuue miljoni euro võrra.