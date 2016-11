Vägilased kogunevad Tartusse kangi sikutama

Kasvav ala

Jõutõstmise Eesti meistrivõistluste peakorraldaja Peep Pälli sõnul on klassikaline jõutõstmine muutunud Eestis viimastel aastatel üha populaarsemaks ja treenijaid tuleb vähemasti Tartus aina juurde. Ka kahele päevale laienenud Eesti meistrivõistlused näitavad ala kandepinna laienemist. Tartusse saabub nädalavahetuseks võistlema 90 sportlast, nende seas 15 naist.

Klassikaline jõutõstmine tähendab seda, et abivahendina on lubatud kasutada üksnes randmepaelu, seljavööd ja sääresukki. Rinnalt surumises tuntud rõhksärk on keelatud.

Need on puhtalt Eesti meistrivõistlused, rõhutas Päll. Ta lisas, et ehkki ka lõunanaabrid on alati huvitatud siinsetel mõõduvõttudel kaasalöömisest, pääsevad seekord kergejõustikuhalli paigaldatavale võistluspõrandale üksnes kohalikud tegijad. Laupäeval saavad oma etteaste teha noored, juuniorid, naised ja kuni 83 kilogrammi kaaluvad mehed. Pühapäevaks jääb raskemate meeste võistlus.

Jõutõstjate tuntumad kantsid on Tartu ja Tallinn, nagu paljudel spordialadel, märkis Päll. Siiski tuleb tugevamaid sportlasi Saaremaalt, Märjamaalt, Kiviõlist, Võrust ja mujaltki. Kohaliku spordipubliku ootused on seotud kindlasti kevadel kodusel EMil kuni sajakiloste meeste seas võitjaks tulnud Alex-Edvard Rausi ja üle 120 kilogrammi kaaluvate sportlaste seas kaasa tegeva Siim Rastiga. Viimane on juba paar aastat Eesti jõutõstmise valitseja. Mullu Eesti meistriks tulles kükkis ta 335,5 kg, surus lamades 232,5 kg ning tõstis jõutõmbekatsel üles 330 kg.

Pälli sõnul tasub peale suurimate meeste silma peal hoida noortelgi. Muljet võib avaldada seegi, et üle 70-aastased mehed võivad jõutõmmet teha üle 200 kilogrammi.

Tuleb ka dopingukontroll

Et kõik oleks õige ja aus, seda kontrollib peale kohtunike ka Eesti Antidopingu Keskus. Kui palju dopinguproove võetakse, seda otsustab keskus, selgitas Päll.

Võistlused on selleski plaanis tähtsad, et parimatel avaneb võimalus esindada Eestit jõutõstmise EM- ja MM-võistlustel tuleval hooajal.

Publik on oodatud ja võistlusi pääseb vaatama tasuta, lisas peakorraldaja.

Jõutõstmise EMV Tartus

19. ja 20. novembril TÜ kergejõustikuhallis.

Võistlevad noored, juuniorid, mehed, naised ja veteranid.

Kaalumine on mõlemal päeval kell kaheksa, võistlused algavad kell kümme.

Allikas: www.joudjavaim.ee