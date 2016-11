Külad hoiavad ääremaad elus

Kuigi need kolm küla on äärmiselt erinevad, võib kindlalt väita, et kõikides neis käib elu täie hooga. Ääremaa on neis paigus kohalikele elanikele pigem võõras või hoopis positiivne mõiste. Hea on tõdeda, et kõigis neis külades tegutseb aktiivne kogukond ja põllumajandusettevõtlus pole sealt kusagile kadunud. Üle-eelmisel aastal Tartumaa aasta külaks kandideerinud paikades polnud ühtegi lehma, seekord on aga kariloomad kõigis kolmes külas kenasti esindatud.

Novembri alguses käis Tartumaa aasta küla kandidaatidega tutvumas komisjon, kuhu kuulusid Tartu maavalitsuse arengu ja keskkonna peaspetsialist Reeta Pere, Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Margus Hendrikson, Tartu ärinõuandla MTÜ konsultant Kadri Pau ja Kodukant Tartumaa juhatuse esimees Külli Pann. Võistluse patroon on maavanem Reno Laidre. Külade tutvustusringkäiguga ühines ka Tartu Postimees.

Tartumaa aasta küla tehakse teatavaks 24. novembril Athena keskuses peetava ühisnädala tänuüritusel.