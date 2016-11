Jõgeva neiu käis päeva presidendi kannul

«Presidendi kantselei teatas, et president külastab tänasel (eile – toim) töövarjupäeval meie kooli ja pakkus direktorile välja, et keegi meie koolist võiks olla sel päeval presidendi töövari. Direktor pakkus seda kohta mulle ja olin kohe sellega nõus,» rääkis Kaisa Saluste eile hommikul kooli fuajees presidenti oodates.

Eesti riigipea töövarju päev algas kell kümme tema koolis, kus president pidas kooliperele kõne ja vastas õpilaste küsimustele. Edasi läks Saluste koos presidendi ja saatjaskonnaga Jõgeva maavalitsusse. Siis suunduti Põltsamaale tutvuma noorte elukestva õppe keskusega ning Põhjamaade suurima kooli- ja teadetetahvleid tootva ettevõttega TK-Team. Seejärel liiguti Tartusse, kus president külastas hostelit Hektor Design ja kohtus Tartu linnajuhtidega.

Nagu enamik Eesti inimesi, ei teadnud ka mina Kersti Kaljulaidist enne tema presidendiks saamist suurt midagi, sõnas Kaisa Saluste.

Salajased küsimused

«Kusjuures ei olegi närvi sees,» märkis Saluste mõned minutid enne presidendi saabumist. Kui presidendi auto Jõgevamaa gümnaasiumi trepi ette keeras, läks Kaisa Saluste kindlal sammul kooli direktori Priit Põdraga teda tervitama. Ka kooliaulas, kus president õpilastele kõne pidas, istus neiu presidendi kõrval.

Tema ootused presidendi töövarjuks olemisel polnud suured. Ainuke kindel asi, mida Saluste eilselt päevalt ootas, oli paariminutiline eraviisiline vestlus presidendiga.

«Soovin temaga veidi vestelda, temaga tuttavaks saada. Mul on paar küsimust, mille puhul soovin presidendi arvamust kuulda,» selgitas ta. Et Saluste plaan oli küsimused esitada privaatvestluse käigus, ei soovinud ta eile hommikul nende sisu avalikustada.

Samas ütles neiu, et pärast Kersti Kaljulaidi presidendiks saamist on ta avalikkusele esiti suhteliselt tundmatu presidendi käekäigul silma peal hoidnud. «Mul on väga suur austus tema vastu,» sõnas Saluste, kes end pärast presidendi ametisse nimetamist tema elu- ja töökäiguga kurssi viis.

Kaisa Saluste hoiab end kohalike poliitsündmustega kursis. Uudiste jälgimine eri meediakanalite kaudu on lahutamatu osa tema päevast. «Poliitikast räägime tavaliselt isaga õhtusöögilauas,» märkis ta.

Reklaam või sotsiaaltöö

Ajal, kui presidendiks kandideerisid Mart Helme, Siim Kallas, Marina Kaljurand, Allar Jõks ja Mailis Reps, ei olnud Kaisa Salustel sellest viisikust kindlat soosikut.

«Eks ma ikka mõtlesin, et võib-olla on mõni neist veidi parem kui teine, aga ei eelistanud kedagi,» ütles Saluste. Talle oli tema enda sõnul väga suur üllatus, kui jokkerina tõmmati kaardipakist välja hoopis Kersti Kaljulaid. Kuigi Eesti sai pärast pikka kemplemist peaaegu nädalaga üldsusele tundmatu presidendi, on Saluste arvamusel, et Kersti Kaljulaid väärib seda kohta.

Saluste end tulevikus poliitikaga siduda ei soovi. Ta tunnistas, et presidendiamet on küll prestiižne ja neiu on tabanud end sellest vahel mõtlemas, kuid talle oleks see liiga suur unistus. Praegu köidab teda reklaamindus. «Aga kui mõtted muutuvad, olen kaalunud ka sotsiaaltööd,» lisas ta.