Politsei otsib pärast kaubikule otsa sõitmist sündmuskohalt lahkunud sõidukit

Tartusse Raatuse tänava algusesse tuleb suur tervisekeskus

Võimalik, et 2019. aasta lõpus, aga kindlasti 2020. aastaks valmib Raatuse tänava alguses uus tervisekeskus, mis on mõeldud 25 perearstile. Projekti vedav Mihkel Lember, kes on OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus juht ja ka Tartu linnapolikliiniku juht, ütles, et uude keskusesse tahaks ta ka eriarste, laborit, taastusravi ja diagnostikat.