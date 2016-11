Kickstarteris algas eelmisel nädalal kampaania eesmärgiga koguda 50 000 dollarit. Kuigi jäänud on veel kakskümmend päeva, on loodetud summa ja veidi rohkemgi nädalaga koos.

Kampaania abil on meeskond otsustanud teha Tartus seni suurima spreiprinditud maali. Eile alustati suuremaid ettevalmistusi ning hiljemalt 22. novembril valmibki Narva maanteel kommuunikeskuse Spark hoonel enam kui sajal ruutmeetril teos, millel kujutatakse Einsteini.

Muidu saab spreiprinterit kasutada käsitsi, kuid enam kui sajaruutmeetrise maali tarvis on ehitatud mehhanism, mida SprayPrinteri leiutaja Mihkel Joala on sel nädalal palju katsetanud, et see täna käiku lasta.

Joala meisterdas senisest palju suurema korpusega seinaprinteri, mis liigub ülisuurte pindade katmiseks mööda pikka tala. Ta avaldas lootust, et juba täna pärastlõunal kell neli näeb hallil seinal ka natukene värvi.

SprayPrinteri loovjuht Sirje Joala ei osanud veel öelda, millal maal valmib ja kaua see aega võtab. Valmimine oleneb muu hulgas sellest, kas katmiseks läheb vaja ühte või mitut värvikihti. Meeskond on varunud aega ka üllatusteks.

Joala sõnul on klientidele müüdud 250 spreiprinterit. Seni on korpused 3D-prinditud, mis on kallis, ent Kickstarteri kampaaniaga kogutakse toetust korpuse vormide ostmiseks. Nende tellimine on ühekordne suur investeering. «Siis langeb korpuse hind alla euro, praegu on see 50 eurot. Samamoodi on teiste juppidega. Kui toodame sada tükki korraga, on üks hind, kui 10 000, siis teine,» selgitas Sirje Joala.

Einsteini maali kõrvale lisatakse väikese käsiprinteriga nende inimeste nimed, kes on Kickstarteris seadet toetanud 27 dollariga.