ERMi külastajate hulk on ületanud ka kõige julgemad prognoosid

ERMi direktor Tõnis Lukas on väga rahul, et inimesed on muuseumi üles leidnud. Ta tunnistas, et senine külastajate hulk on ületanud nende lootused kuhjaga ning prognoosid veel suurema kuhjaga – enne avamist tehti ettevaatlikud arvestused, et 50 000 külastajat saadakse kokku aasta lõpuks.

Eriline heameel on Lukasel selle üle, et täide on läinud sõnad, et ERM pole kellelegi konkurendiks, vaid Eesti ja Tartu uueks võimaluseks. Kui ERMi külastas oktoobris üle ootuste palju rahvast, siis samal kuul tegi ka Ahhaa keskus üle aastate tugevaima tulemuse. ERMi avamisega seoses on leidnud Taaralinna tee palju inimesi, kes ehk muidu poleks siia sattunud, ning lisaks ERMile külastavad nad ka teisi Tartu asutusi.

Mis puudutab enne ERMi avamist palju kirgi kütnud muuseumi toitlustust, siis Lukase sõnul on mahud väga suured ning inimesed külastavad nende restorani ja kohvikut hea meelega. «Eks menüüd on vaja ikka kohendada ja järeldusi teha, sest toitlustus on väga detailiderohke, kuid üldises plaanis olen tulemustega rahul,» kinnitas Lukas.

Küll nentis ERMi direktor, et palju külastajaid on muuseumirahvale kaasa toonud märksa suurema koormuse, kui tööaja mõttes võiks eeldada ning vajadusel on neile appi tulnud ka vabatahtlikud ERMi Sõprade Seltsist. «Kõik, kes me siin oleme, tegutseme selle nimel, et päeva saaks lõpetada naeratusega nii külastajad kui töötajad,» ütles Tõnis Lukas.