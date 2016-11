Pildid: suusatajad võtavad sula eel viimast

Lähte terviserajad on paik, kus viimastel aastatel on suudetud rada avada esimeste seas Eestis. Nii ka tänavu. Lumekahurid on surisenud nädala jagu ja ümber järve on 800-meetrine kunstlumest rada peaaegu valmis. Ülejäänud radadel on aga looduslik lumekiht masinaga kinni trambitud, kinnitas rajameister Jaanus Robi. Ka kelgumäel võis liugu lasta.

Suusatajaid käib rajameistri sõnul praegu Lähtel palju. Otsekui selle kinnituseks tuhises neid eile õhtupoolikul radadel üksteise järel mööda. Õhtuti pärast tööpäeva lõppu pidi valgustatud radadel minema liiklus veelgi tihedamaks.

Saabuv sula võib talveidülli siiski ära rikkuda. Looduslik lumi kaob vihma ja tuulega kiiresti, kunstlumi kestab ehk nädalakese, pakkus rajameister. Igal juhul saab Lähtel vähemalt mõned päevad veel suusatada.