Linnavolinik Rein Kilgi volitused on peatatud

«Tema avalduses on volitused peatatud praeguse seisuga kuni 27. veebruarini 2017,» lausus Rumm ning ei osanud pakkuda avalduse tegemise põhjust. «See on lihtsalt üherealine avaldus ja põhjuste kohta ei ole seal midagi»

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas tänavu suvel Rein Kilgile kriminaalsüüdistuse. Prokuratuur süüdistab ärimeest ASi Pere pankroti põhjustamises. Täpsem ASi Pere vara põhjendamata kinkimisest, millega tekkis firma maksejõuetus. Peale Kilgi sai suvel süüdistuse veel neli inimest, kes prokuratuuri teatel ei ole avaliku elu tegelased.

Peale kriminaalsüüdistuse esitamist teatas IRL-i esimees Margus Tsahkna meedias, et Kilk peaks uurimise ajaks peatama oma erakonna liikmeks oleku.

IRL-i Tartu piirkonna juht Peeter Laurson ütles, et kindlasti ei olnud Kilgi avaldus seotud käimasoleva kriminaaluurimisega. «Ma ei oska täpselt öelda, mis oli tema põhjus. Talle vist ei sobinud need volikogu istungite toimumise ajad. Kindlasti pole see seotud sellega, et tal on üleval mingid asjad,» ütles Laurson.

«Alles mõned päevad tagasi oli temaga juttu ning ta ütles, et kui teil on vaja uut linnapead, siis ta oleks hea meelega nõus seda kohta täitma,» lisas Laurson ning tuletas meelde, et Kilk oli viimastel kohalikele valimistel Margus Tsahkna kõrval teine IRL-i ridades kandideerinud Tartu linnapea kandidaat.

Samamoodi ei osanud Kilgi asendusliige Kaspar Kokk selgitada, miks Kilk avalduse tegi. «Mis puudutab Rein Kilki, siis ma ei oska tema asju kommenteerida. Mina olen Tartus, tema valdavalt Tallinnas. Ja isegi kui ma teaks, siis ma ei hakka tema asju kommenteerima,» sõnas Kokk.

Kahjuks ei õnnestunud Tartu Postimehel Rein Kilgi enda käest selgitusi küsida, kuna tema mobiiltelefon ei vastanud.