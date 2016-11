Nobenäpud saavad taaskasutuslaadaks kappe tuulutada

Tartu loodusmaja õpetaja Pille-Riin Pärnsalu sõnul korraldab loodusmaja käsitöövahendite taaskasutuslaata esmakordselt, ent huvi selle vastu on suur. Kokku mahub laadaruumi 20 müügiletti, eilseks oli end kirja pannud 15 müüjat. Ent laadal ostjana osalemisest huvitatute arv küündib Facebookis loodud sündmuse lehel 600 inimeseni.

Kes müümisega ennast vaevata ei taha, võib oma üleliigseid käsitöötarbeid annetada kas loodusmaja õpilastele või jätta lauale, kuhu kogutakse vahetamiseks toodud asju. See tähendab, et kui jätta lauale näiteks meeter kangast, võib sealt vastutasuks midagi meelepärast asemele valida.

Üksikud jupid

Pille-Riin Pärnsalu rääkis, et lisaks lõngadele, kangastele ja niitidele on müüki oodatud kõikvõimalikud meisterdamisvahendid, ehete valmistamise tarvikud, aga ka kas või kangastelgede või õmblusmasinate üksikud osad.

Laadale pääseb uudistama tasuta, ent müüjatel tuleks end eelnevalt registreerida ja maksta ühe müügilaua kohta kolm eurot, mis läheb loodusmaja lemmikloomatoa elanike heaolu tagamiseks. Ühe laua taha võib endaga koos müüma kutsuda aga ka näiteks ema, vanaema või sõbranna.

Pärnsalu tõi näite, et äkki on kellelgi jäänud kampsuni kudumisest üle lõnga, mida enam müügilt ei leia, ent mis just kellelgi teisel on kampsuni lõpetamisest puudu. See, millist hinda oma kauba eest küsida, on iga müüja südametunnistuse asi, ent Pärnsalu sõnul võiks hinnad olla siiski pigem madalad.

«Oleme laata reklaaminud ka kooli käsitööõpetajatele, et nad saaksid siit soodsama hinnaga käsitöötarbeid osta,» rääkis ta.

Lastele meisterdamiseks

Pille-Riin Pärnsalu juhendab ise loodusmajas algklassiõpilaste loodussõprade ringi ning vanemate laste looduse- ja loovusringi. Nii vajaks ta ka ise materjale, et oma õpilastega meisterdada mänguasju loodusmaja jõululaadal müümiseks.

«Lapsi on meil palju, seega mida mitmekülgsem see valik on, seda parem,» vastas ta küsimusele, milliseid vahendeid loodusmaja lapsed kõige rohkem vajaksid. Ta lisas veel, et seekordne laat pole mõeldud juba valmis käsitööesemete müügiks.

Käsitööasjade taaskasutuslaat toimub Tartu loodumajas laupäeval kell 10-13. Kel veel huvi sellest müüjana osa võtta, peaks ennast kirja panema meiliaadressil pilleriin.parnsalu@teec.ee.