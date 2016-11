Linn tõrjub Anne noortekeskuse krundilt võsa

Tartu linnavarade osakonna juhaja Kunnar Jürgenson märkis, et kinnistule on planeeritud ühiskondlik hoone ning projektlahendus Anne noortekeskuse sinna ehitamiseks on valmis. Linnavarade osakonna ülesanne on korraldada aga selle kinnistu hooldust, et see ei kasvaks võssa. «Edaspidi on plaanis hakata seal hooldust tegema igal aastal,» kinnitas Jürgenson.

Palju on räägitud ka sellest, et spordihoone kõrval võiks asuda suurem plats, kus viia läbi näiteks jalgpallitreeninguid või kasvõi linna võimlemispidu. Nii ei välistanud Jürgenson, et tulevikus silutakse ala ja rajatakse sinna muruplats. Nii saab kinnistut kasutada treeningute läbiviimiseks, samas hoida krunt hooldatuna, et see oleks valmis, kui tekib soov sinna ehitama hakata.

Ihaste tee 9 kinnistule planeerib linn Anne noortekeskuse uut maja juba 2008. aastast. Juba toona oli selge, et keskuse praeguseks koduks oleva Anne 56 hoone seisund pole kiita, samuti nappis seal tegevusteks ruumi. Nii tahtis linn ehitada avarama keskuse ning rajada Anne tänava majja lasteaia.

Neli aastat tagasi korraldatud riigihanke odavaim pakkumine uue maja ehituseks oli umbes kolm miljonit eurot. Linn ei saanud ehituseks loodetud mahus eurotoetusi ja loobus toona maja ehitamisest.