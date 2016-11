Neljakümne kuuel uuringul käinud naisest ühel avastati rinnavähk

Suletud teelõik pööras bussiliikluse segi

Septembrikuu lõpust saati on kaevetööde tõttu käinud Tähe tänaval liiklus üle kivide ja kändude. Peale selle, et autojuhid peavad liiklemiseks sobivama marsruudi leidma, tuleb ka linnaliinibussidel ümbersõite teha. See aga on pannud põntsu busside graafikus püsimisele.