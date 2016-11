Siredad tõid saali vaatajaid-kuulajaid täis

Kontserdi avas Sire esinemisrühm, mille kuuest liikmest oli kohal neli. «Üks meie võimleja on Tenerifel, teine Tallinnas lapselast hoidmas,» selgitas esinemisrühma treener-võimleja Liie Tomingas.

Sires on seitse võimlemisrühma, kaks korda nädalas käib neis end jõukohaselt liigutamas ligi 70 naist. Neist 16 võimlejat on üle 80-aastased. «Rõhutan, need 16 üle 80-aastast naist käivad meil võimlemas kaks korda nädalas,» muheles Sire esinaine ja treener Aina Kippasto. Ta lisas, et klubi vanim võimleja tähistab varsti 90. sünnipäeva.

«Tore on, et meil on nii palju võimlejaid,» ütles Aina Kippasto ning lubas, et siredad on ka tulevikus kripsakad-krapsakad ja rõõmsad.

«Sire on meie üks rahvarohkeim klubi,» märkis Kodukotuse juht Malle Salk. «Kõige suurem on seeniormeesteklubi, seal on üle 80 liikme, Sire on meesteklubi järel kohe teisel kohal.»

Vanuselt on Sire aga Kodukotuse meesteklubist viisaastaku ja segaansamblist Kobedad kaks viisaastakut ees. «Sel sügisel on meil üks sünnipäevapidu teise järel,» rääkis Malle Salk. «Kõigepealt sai meesteklubi 15, siis Kobedad 10 ja nüüd Sire 20. Üle kahe nädala on suur pidu olnud!»

Eilne sünnipäevapidu jätkus võimlemisklubi Rütmika, Kodukotuse segaansambli Kobedad ja rahvatantsuansambli Tantsutallad meeleolukate esinemistega. Ka Sire esindusrühm ei piirdunud vaid ühe kavaga. Kella kolmeks päeval oli kontsert läbi, kuid kõigil kuulajatel-vaatajatel polnud kojuminekuga tuli takus. Joodi kohvi ja juttu jätkus kauemaks.

Järgmise suurema tantsuga talvepeo peab 800 liikmega Kodukotus 10. detsembril Salme tänavas tulevaste õpetajate õppehoones. Malle Salk ei salanud, et nad kõik tunneksid rõõmu uuest majast.