Muusikatund ühe poisi elust – vihkamisest hoolimiseni

Kaheksa-aastane Jaak Javoiš tuleb igal esmaspäeval kell 11.30 muusikateraapiatundi, pillikohver ukulelega kaasas. Ukulele on väike, nelja keelega kitarri moodi instrument, millelt ta oskab võtta akorde C ja Am. F tuleb samuti välja, kuigi see ei kõla veel nii hästi, kui võiks.