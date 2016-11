Ühinemisläbirääkimiste rahvaküsitluse tulemused on selgunud

Peipsiveere vallad heidavad võlakoorma all ägava Kallaste üle parda

Tartu Postimees kirjutas 4. novembril, et neli Peipsiveere omavalitsust – Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vald ning Kallaste linn – on liitumisplaanidega sealmaal, et valminud on ühinemisleping, mis saadetakse volikogudesse tutvumiseks. Siiski tõdesid asjaosalised, et Kallaste enam kui poole miljoni euro suurune võlakoorem võib ühinemisele tõsise põntsu panna.