Galerii: politseinikud tähistasid sünnipäeva suplusega jääkamakate vahel

Ent peagi olid kanalid jõkke sisenemiseks ja sealt väljumiseks jäässe sisse raiutud ning kanged mehed ja naised jooksid vette. Üks kogenud talisuplushunt jõudis veel poetada, et praegune suhteliselt pehme jääserv pole midagi, oleks tegemist äsja tekkinud terava jääga, siis see võiks küll õrnale kõrinahale ohtu kujutada.

98 meetri pikkune distants ühekraadises suuremaid ja väiksemaid jäätükke täis vees – õues oli samal ajal neli miinuskraadi – talisuplejaid aga ei morjendanud ning üsna pea oli kõigil asjaosalistel distants läbitud. Spetsiaalriietuses Kohtla ja Roostar valvasid samal ajal hoolsalt, et kõik ikka elu ja tervisega kaldale pääseksid.

«Tunne on väga hää,» kiitis Tartu politseijaoskonnas töötav Alvar Pähkel kuivi riideid selga tõmmates. Ta tunnistas, et jões hulpinud jää lisas üritusele parajalt ekstreemsust, kuid näiteks temperatuuri poolest polnud midagi hullu – viie aasta pikkuse talisuplemiskogemusega Pähkeli isiklikuks rekordiks on ujumine miinus 32 kraadise pakasega.

Samuti Tartu politseijaoskonnas ametis olev Ove Saar tõdes, et jäätunud kaldad tundusid natuke hirmutavad ning algul mõeldi, et äkki tuleb piirduda sellega, et lihtsalt raiutakse jäässe auk ning seal siis pisut istutakse. «Aga siis tulid ülikondades inimesed, kes aitasid jää ära lõhkuda ja sai asi nagu kord ja kohus ära tehtud,» kergitas ta kaabut Marge Kohtla ja Martin Roostari suunas.

Kuus aastat taliujumisega tegelenud Ove Saar lisas, et kuigi kõrvaltvaatajale võib ala tunduda pehmelt öeldes hirmutav, siis tema võib küll öelda, et tegelikult on tegemist tervisliku ja hästi palju positiivsust andva hobiga.