Loata sõidult korduvalt tabatud mees peab minema vangi

Maakohtus süüdi mõistetud mehel ei ole kunagi olnud mootorsõiduki juhtimisõigust, vaatamata sellele on ta aga korduvalt lubadeta sõidukiroolist tabatud ja väärteokorras karistatud, vahendas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Lõuna ringkonnaprokurör Anneli Hinto oli rahul, et ringkonnakohus pidas mehe apellatsiooni põhjendamatuks ning kinnitas seisukohta, et süstemaatiline lubadeta sõitmine on tegu, mis väärib reaalset vangistust. «Süüdistatu käitumine, korduv juhiloata auto juhtimine, hoolimatu suhtumine kehtivasse korda ja oma teguviisi jätkuv õigustamine ei ole ühiskonnas aktsepteeritav ning selline inimene kujutab vabaduses ohtu kaasliiklejatele,» toonitas ringkonnaprokurör.

Ringkonnakohus leidis, et mõistetud karistus on seaduslik ja põhjendatud. Süüdistatava kaitsja karistuse vaidlustamine on perspektiivitu ja selle rahuldamist ei pidanud kolm ringkonnakohtu kohtunikku üksmeelselt võimalikuks.

Tegemist on kõikeeiravalt ja süsteemselt õigusrikkumisi toimepaneva isikuga, leidis kohus. Mehe käitumist hinnates ei saa kohtu arvates antud juhul kohaldada üksnes tingimuslikku karistust.

Mullu 9. septembril tabati 35-aastane Andres lubadeta ja väärteojoobes Tallinna lähistel Saku vallas, mille eest karistas kohus õigusrikkujat 20-päevase arestiga. Tänavu 30. jaanuaril oli mees lubadeta roolis Keila linnas, mille eest mõisteti talle 30-päevane arest. 24. aprillil tabati mees Põltsamaa vallas juba kolmandat korda sõidukit juhiloata juhtimas. Seekord otsustas Tartu maakohus saata mehe viieks kuuks vanglasse.

Kohtumäärus on vaidlustatav riigikohtus 15 päeva jooksul selle teadasaamisest.