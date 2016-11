Sepa staadionil toimub kõige rikkalikuma auhinnalauaga amatöörjalgpallurtite turniir Eestis

Kalle Paas võistlust korraldavast JK Tammeka klubist kinnitas, et Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljak on lumest puhas ning turniir toimub igal juhul. Nii öelda talve ekstrana rõõmustatakse kõiki osavõtjaid ja pealtvaatajaid tasuta (alkoholivaba) glögiga, samuti saab turgutada end tee ja kohviga. Paas lisas, et tänu toetajate ja sponsorite abile on turniiri auhinnalaud vägagi rikkalik ning võib väita, et tegemist on üldse kõige parema auhinnafondiga amatöörjalgpallurite turniiriga Eestis.

Kuna mängitakse väiksemal väljakul ning üks kohtumine kestab 22 minutit, peaks matšide tempo olema päris intensiivne ning väravate löömisega ilmselt kokku ei hoita. Seda enam, et väljakul saab näha mitmeid endisi tippmängijaid kui ka nooremaid pallureid, kes on liha luudele kogumas näiteks esiliigas.

Nii saab vanema generatsiooni staaridest imetleda näiteks Aasta Auto võistkonda esindavate Sergei Starovoitovi, Aleksei Mamontovi ja Artur Ossipovi oskusi, noorematest meestest on kohal hulgaliselt Tammeka U21 ja U19 pallureid, samuti Santosega esiliigas mürgeldavaid mängijad.

Kokku osaleb turniiril kümme klubi, kes on jagatud kahte alagruppi. Täna toimuvadki alagrupimängud, turniir saab alguse kell 17.25, mil A-alagrupis heitlevad FC Helios – Aasta Auto ning B-grupis FC Loomaaed – FC Mads United. Kohamängud jäävad laupäevaks, finaalmatši avavile kõlab 12. novembril kell 12.00.

Mullu krooniti Tartu meistriks FC Otepää, kes on kohal ka seekord. Tunamullu võidutses Deckol, 2013. aastal Aasta Auto 2 ning 2012. aastal kuulus esikoht Deckolile.