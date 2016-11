Kolm mülgastänavat kaovad tuleval aastal

Lootusetu sealsete elanike olukord aga ei ole, sest mõni päev tagasi tunnistas Tartu linnavalitsus Adra, Künni ja Vao tänava põhjalikuks uuendamiseks korraldatud riigihankel kaheksa firma hulgast parimaks Meritus Infra OÜ 300 000-eurose pakkumise.

Millal tööd 215-meetrisel Adra, 300-meetrisel Künni ja 175-meetrisel Vao tänaval algavad, veel täpsustub.

«Meil pole ehitajaga töökoosolekut olnud, ei ole töögraafikut,» selgitas Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Varasematel aastatel takistas nende tänavate põhjalikku remontimist-asfaltimist puuduv sajuveetorustik, kuid nüüd on see töö tehtud. Ka projektid on valmis. Künni tänavale tuleb 5,6 meetri laiune sõidutee, mille ühel pool on 1,9 ja teisel pool kaks meetrit lai jalgtee.

Adra tänava sõidutee tuleb 6,5 ja Vao tänaval 5,6 meetrit lai. Jalgtee tuleb neil tänavatel ainult ühte serva, Adra tänava jalgtee on kaks ning Vao tänava oma 1,7 meetrit lai.

Kuigi õues on talv, on võimalik üht-teist neil tänavatel ära teha juba tänavu. «Saab vana tänavavalgustuse uue vastu vahetada ning oleks võimalik teha ettevalmistustöid,» märkis Urmas Mets.

Kõige tähtsam on praegu aga lõpetada teetööde sabad. «Kaks nädalat soojemat ilma jäi puudu või on veel väga vaja,» ütles teedeteenistuse juhataja. «Asfalditehased on ooterežiimil, nagu termomeetri näit plussi läheb, pannakse need kohe tööle.»

Kõige kehvemas seisus on Kastani ja Tiigi tänav, kus käisid suured torutööd. Kastani tänaval jõuti asfaldi aluskiht ära panna, kolmandik tänavast sai ka ülekatte, kuid kaks kolmandikku on tegemata. «Halb on see, et Kastani tänaval jäid kõnniteed asfaldita,» ütles Urmas Mets.

Ülekatet vajab ka Vaba tänav. Tähe tänaval peaks 14. novembril lõppema sademeveetorustiku paigaldus ja pärast seda tuleb seal tööd teinud firmal kaevejäljed täita. Uue asfaldi paneb Tähe tänavale Tartu linn oma kulu ja kirjadega hiljemalt tuleva aasta mai lõpuks.

Suurel Riia ja Turu tänaval jõuti enne ootamatut talve asfalt maha panna, kuid tegemata jäi teemärgistus. «Plastmärgistusega on praeguse ilmaga tõsiseid probleeme,» rääkis Urmas Mets.

Kui ilm ei lase enam kuidagi plastmärgistust teha, tuleb teemärgistusi teha värviga, kevadel lastakse panna plastmärgistus.