Kirjandus, kunst ja muusika hullutavad üheskoos kahel õhtul Tartut

Avamine täna Genklubis

Näitusel Genklubis on esindatud Tiit Pääsukese, Laurentsiuse ja Mati Küti looming, rühmitis Delegatsioon K toob sinna omalt poolt nn hullude Tartu naiste ehk Kristiina Viina, Kärt Rebase, Kudrun Vungi ja Kairo pilte. Avamine on kell 17.30 Genialistide klubis.

Kirjanikest tulevad samuti Genklubis kahel festivaliõhtul publiku ette kodumaised kirjanikud Jüri Kolk, Piret Bristol, Marko Kompus, Asko Künnap, Murca, Igor Kotjuh, Joanna Ellmann, Kristina Viin, Indrek Koff, Jan Kaus, Mihkel Kaevats, Ivar Sild, Eda Ahi, Kristjan Haljak ja Hasso Krull.

Kes on Murca? Vahest on trükiviga ja peaks olema kirjutatud Merca? «Ei ole trükiviga,» ütles Jaan Malin. «Murca on noor poetess, kes on aastaid edukalt esinenud näiteks Tarslämmil.»

Väliskülalistest ütlevad oma sõna sekka Domingo de Ramos Peruust, Esa Hirvonen ja Susinukke Kosola Soomest, Chris Stewart Inglismaalt ning Oskar Hanska ja Olivia Bergdahl Rootsist.

Kas kõik see kehtib, mis on trükitud flaierile? «Ei, üks asi ei kehti,» ütles Malin. «Reedel viimases jaos on kirjutatud Hasso Krull, aga tema asemel tuleb Carolina Pihelgas. Hasso on minu teada samal ajal Leo Luksi raamatu esitlusel ja väga võimalik, et seal tuleb pärast pidu.»

Purjus kirjanikke pole kavas

Kas «Hullunud Tartu» publik saab esinemas näha ka purjus kirjanikke, nõnda nagu pakkus seda tavatut vaatepilti Vaba Lava lavastuse «sugu: M» etenduses 5. novembril kirjanikekolmik eesotsas lavastajana toiminud Jürgen Roostega?

«Nii palju kui ma tean, on see välistatud. Vähemalt eesti autorite puhul,» ütles Malin. «Paar aastat tagasi on küll seesugune õnnetus «Hullunud Tartul» juhtunud. Ma võtsin seda väga tõsiselt. Tegin tookord vea, et ma lubasin esinema inimese, keda ma sisuliselt ei teadnud. Ma uskusin kellegi teise soovitust ja edaspidi ma ei ole nii sinisilmne olnud.»

Kes see oli? «Ärme läheme konkreetseks,» ütles Malin.

Tänavuse festivali tipuks peab «Hullunud Tartu» eestvedaja teost «Variatsioon Käsu Hansu teemale», mille on kirjutanud Ülo Krigul ning mille esitavad segakoor MaSk ja ansambel Una Corda, mille koosseisus on Liis Viira (harf), Kristi Mühling (kannel) ja Ene Nael (klavessiin).

Seekordse festivali ühe peamise meeleolulise tausta on Jaan Malin üritanud kujundada selliseks, mis on vastukaaluks tema sõnul meie kaasaegses luules ja muuski loomingus ülekohtuselt laialt levinud kurbusele ja tumemeelsusele.

«Ma tahtsin midagi helgemat pakkuda,» lisas ta.

Täna ja reedel Genialistide klubis

Rahvusvaheline interdistsiplinaarne festival «Hullunud Tartu 7. Geniaalne» on üks Tartu kui Unesco kirjanduslinna mainesündmusi ja toimub seekord Genialistide klubis (Magasini 5).

O 10. novembril kell 17.30 – 17.50 kunstinäituse avamine; kell 18 – 19.10 segakoor MaSk ja ansambel Una Corda esitavad Ülo Kriguli heliteose «Variatsioon Käsu Hansu teemale», millele järgneb Una Corda lühikontsert; kell 19.20 – 22.15 esinevad kirjanikud.

O 11. novembril kell 17.15 – 22.35 esinevad kirjanikud; kell 22.45–03 järelpidu kahel korrusel koos Cathouse Radio, DJ Kaspar Jassa, DJ Berk Vaheri ja Psühhodiskoga.

Allikas: «Hullunud Tartu»