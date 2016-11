Baeri tänaval avati vesipiibubaar Põdramaja

Baari omanik Mark Shendrik ütles, et kuigi vesipiibubaare on Tartus juba neli, ei ole konkurents linnas suur.

«Jah, niisuguseid kohvikuid on palju, tahtsin teha teistmoodi. Teistes baarides on pime ja kõik istuvad oma seltskonnaga. Siin aga istutakse tihedalt üksteise kõrval ja kui tuled, tunned ennast nagu omas kodus,» lausus hiljuti Tallinnast Tartusse kolinud baaripidaja.

Oma kodule viitab Shendriku sõnul ka baari nimi Põdramaja. «On ju selline laul, et «Põdral maja metsa sees …». Nimi tuligi laulust. See räägib kodust ja turvalisusest. Sa saad alati tulla ja olla nii, nagu ise tahad,» ütles ta.

Suurimaks eripäraks pidas Shendrik seda, et ruumis ei ole tavalisi toole ega diivaneid.

«Kasutan kott-toole, nii saab teha istumise mugavaks. Paned selle täpselt nii, nagu sul vaja,» kirjeldas värske baaripidaja. Baari lauad on ehitatud euroalustest.

Põdramaja asukohta hindas omanik heaks, sest läheduses pole ühtegi konkurenti. «Seal on hea vaikne koht. See pole kesklinnas, kus kõik on üksteise kõrval,» lausus Shendrik. Ta pakkus, et korraga mahub neil piipu tõmbama 24 inimest.

Baar on lahti iga päev kella kolmest pärastlõunal kolmeni öösel.