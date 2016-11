Pealtnägijad aitasid Emajõkke hüpanud neiu kaldale

Päästjad said väljakutse Tartusse Vabaduse puiesteele öösel paar minutit pärast kella kahte. Teatati, et inimene on vees ning tema elu on ohus. Veel enne, kui päästjad sündmuskohale jõudsid, väljakutse tühistati, sest vette sattunud tütarlapse aitasid välja juhtunut märganud inimesed.

Politsei pressiesindaja Maria Gonjak märkis, et politsei sai teate vette hüpanud naisest minut pärast kella kahte öösel. Politsei jõudis kohale kahe minutiga, selleks ajaks oli neiu juba kaldal ning kohale saabunud kiirabitöötajad võtsid ta oma hoole alla.

Alajahtumistunnustega neiu viidi TÜ kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda. Tema elu ohus ei ole.

Ilmateenistuse automaatse mõõtejaama andmetel on veetemperatuur tasapisi jäätuva jõe pinnal 0,1 kraadi.