Ülikool ja Idufirmad korraldavad Tartus ärifestivali

«Me kõik teame kedagi, kes on seotud mõne start-up’iga. Aga kas me päriselt teame, mis imeloom see start-up on?» arutles Tartu ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juht, festivali eesvedaja Andres Kuusik. Just sellepärast selline üritus tehaksegi, et teema üksipulgi lahti võtta ning inspireerida inimesi äriga algust tegema, selgitas ta pressiesindaja vahendusel.

Päeva fookuses on alustamise lood ehk oleme kokku kutsunud üle 40 esineja üle maailma, kes räägivad, mis oli nende edu võti ja kuidas ärimudel jätkusuutlikult üles ehitada. Kohalikest staaridest näeb laval olümpiasangar Gerd Kanterit, muusik Sandra Vabarnat ning Taxify kaasasutajat Martin Villigit. Rahvusvahelise mõõtme annavad teiste seas üheks maailma parimaks noorettevõtjaks peetav Jamie Dunn, Youtube-sensatsioon Christian LeBlanc ja virtuaalreaalsuse visualiseerija Keiichi Matsuda.

Lisaks ettekannetele saab osaleda praktilistes töötubades, tutvuda ülikooli ja idufirmade uute toodete, teenuste ning tööpakkumistega ning elada kaasa tudengite äriideede konkursile.

Festivali peetakse vastavatud Eesti Rahva Muuseumis. Üritust juhib Louis Zezeran Comedy Estonia’st. Registreerimine ja piletiinfo: www.startupday.ee.