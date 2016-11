Talv lõpetas Koidula sõidud

Koidulat käitav Kihnu Veeteede AS teatas, et Koidula sõidud Laaksaare ja Piirissaare vahel on tekkiva jää tõttu esialgu ajutiselt peatatud, kuna pole kindel, kas jää teke jätkub.

«Saare ja mandri vahel enam ühendust ei ole ning ilma järgi paistab, et talv on käes ja Koidula sel aastal enam ei sõida,» ütles Piirissaare valla­vanem Liina Miks.

Vallavanema sõnul on talveks saarele jäänud ligi 30 inimest. Praegu ei sõida ka valla hõljuk, mille jaoks on jää veel liiga õhuke. «Sel nädalal toiduained saarele ei jõua,» märkis vallavanem. «Eks inimestel ole varud, nad on kohastunud sellise eluga.»

Sel aastal algas reisilaeva Koidula navigatsioonihooaeg 10. aprillil.

Sellest ajast kuni pühapäeva, 6. novembrini tegi alus 453 reisi, Piirissaare–Laaksaare vahel sõitis Koidulaga tänavu 7530 inimest, andis teada Kihnu Veeteede ASi juhatuse liige Andres Laasma.

Kui paljud sõitjatest olid Piirissaare elanikud, ei saanud ta veel öelda, sest ülevaadet alles tehakse.