SEB: väikeste kupüüride nappus rahaautomaatides laheneb

Miks napib SEB Tartu sularahaautomaatides väikeseid kupüüre?

Suve keskpaigast alates on tartlased märganud, et mitmetes SEB sularahaautomaatides puuduvad sageli väikesed kupüürid. Väikseimad väljastatavad summad on tihti olnud 20 ja 50 eurot. Raekoja platsi automaat väljastab aga juba kolmandat nädalat tihti üksnes 50-euroseid. Mõistagi on ümberkaudsed ärid sellest mõnevõrra häiritud, sest neil ei jätku vahetusraha, kui igal järgmisel kundel on näpus viiekümnene. Millest võib olla tingitud väiksemate kupüüride kättesaadavuse vähenemine SEB sularahaautomaatides?