Santos, Elva ja Welco sihivad uusi kõrgusi

Teist hooaega esiliiga A-tasandil ehk tugevuselt teises liigas mänginud Tartu FC Santos sai kümne meeskonna konkurentsis kuuenda koha. Iseseisvatest klubidest oldi kolmandad ning veel enne viimast vooru eviti ka võimalust tõusta selles arvestuses teiseks ehk pääseda meistriliiga üleminekumängudele. Nii siiski ei läinud ning Pärnu linnameeskonna vastu saab madistada Maardu linnameeskond.

Santose peatreener Siim Säesk nentis, et kokkuvõttes vastabki hooaeg tabelikohale – see ei olnud otseselt positiivne, aga samas ka mitte negatiivne. «Mänguliselt läksime edasi, kuid pidanuks olema stabiilsemad, kõikumisi tuli palju sisse,» tõdes Säesk.

Kõrgliiga on kaugem eesmärk

Ta lisas, et üleminekumängud Pärnuga olnuks heaks proovikiviks, kuid samas on seatud eesmärgiks, et meistriliigasse tuleb pääseda tänu enda headusele, mitte seetõttu, et süsteemis ollakse paremuselt teine iseseisev klubi (tänavu edestas Santost ka kolm kõrgliigaklubide duubelrivistust – toim).

Pikemas perspektiivis soovib Santos kindlasti meistrisarja jõuda ning Siim Säesk on kindel, et Tartu on piisavalt suur, et siia võiks kaks kõrgliigameeskonda ära mahtuda. Selleks peab aga klubi järjepidevalt peale kasvatama uusi noormängijaid, kes oleksid suutelised selle taseme välja kandma.

Esiliiga B-s ehk tugevuselt kolmandas liigas näitasid kiiduväärset jalgpalli FC Elva ja Tartu JK Welco. Kui elvakad lõpetasid liiga teise kohaga ja pääsesid nii järgmiseks hooajaks otse esiliiga A-sse, siis Welco jäi kolmandaks ja neid ootavad üleminekumängud Nõmme Kalju U21 rivistusega.

Elva peatreener Kaido Koppel jäi hooajaga mõistagi rahule, eriti kiitis ta mängijate suhtumist. Kõik tegid korralikult tööd ning mingit virisemist ei olnud.

Koppel usub, et meeskond saab hakkama ka aste kõrgemal, kuna tema hinnangul pole käärid esiliiga A ja B- tasandi vahel üleliia suured. Meistriliiga kohta mõistagi kohe sihtima ei hakata, aga vähemalt tabeli keskmikuna nähakse end küll.

Kohalikud heitlused motiveerivad

Nii Kaido Koppel kui FC Elva tegevjuht Marek Naaris on väga rahul sellega, et uuel hooajal saab madistada Santosega ning samas hoitakse pöialt, et ka Welco uueks hooajal esiliiga A-sse pääseks.

«Omakandimeestele ei taha ju keegi kaotada, muidugi on need erilised mängud,» ei hakanud Koppel keerutama. «Pealegi on Lõuna-Eestis klubidel kogukonnad taga ning mängupäevadel on ikka jalgpallitunne ka. Mitte nagu kellegi reservi vastu kusagil tühjade tribüünidega kunstmurul palli veeretades.»

Welco peatreener Siim Valtna tõdes, et kuigi heitlused esiliiga A koha nimel on veel ees, võib hooajaga kindlasti rahule jääda ning üleminekumängud on nende jaoks boonuseks. Valtna näeb, et meeskond on teinud arenguhüppe üldises mängupildis ning kokkumängus; vähetähtis pole ka see, et mehed naudivad seda, mida nad teevad.

Mis puudutab üleminekumänge, siis nõustus Valtna, et kindlasti on nende jaoks lisamotivaatoriks teadmine, et esiliiga A-s ootaks ees heitlused Elva ja Santosega.

«Elvaga oli juba tänavu kõvasti intriigi ja järgmisel aastal oleks veel põnevam,» ütles Valtna. «Eks ikka tahaks kohalikele võistkondadele tõestada ja näidata, et oled neist parem.»