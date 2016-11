Tartus algab Läti nädal

Läti nädala korraldajaks on Tartu Läti selts, kes lisaks iga-aastasele ühisele Läti sõdurite ja sõjapõgenike mälestamisele Uus-Jaani kalmistul on kokku pannud mitmekülgse peonädala programmi. Sellest on oodatud lahkesti osa võtma nii lätlased kui ka kõigist teistest rahvustest ja igas vanuses Eesti elanikud, kel soov Lätist ja lätlastest rohkem teada saada.

Seltsi teatel leiab 11. – 17. novembril toimuva nädala sündmuste hulgast tutvumise Balti kaitsekolledžiga, mälestushetke ja küünalde asetamise läti sõduritele ja sõjapõgenikele Tartu Uus-Jaani kalmistul ning kunstnik Agnes Lipingu maalinäituse «Punased kiired» avamise.

Samuti on võimalik külastada Liepāja noorte tantsukollektiivide Spārni ja Jumītis kontserti Eesti Rahva Muuseumis, ansambli Manta kontserti baaris Edison ning Läti-Soome dueti PerkHell rahvamuusikuhommikut jõekohvikus Sisevete saatkond.

Need, kel sügavam huvi läti keele ja kultuuri vastu, saavad tutvuda rahvalaulude ja iidsete märkidega pärimuskultuuri töötoas. Ka on võimalik kohtuda eesti kirjanduse viljaka läti keelde tõlkija Guntars Godiņši ning luuletaja Contraga. Viimane on tõlkinud eesti keelde läti 19. sajandi lõpu luuletaja Eduards Veidenbaumsi luulet ning kes hiljuti esitles raamatut «Minu Läti».

Üritused viiakse läbi nii läti, eesti kui inglise keeles. Lisainfot ürituste kohta leiab Tartu Läti seltsi lehelt Facebookis https://www.facebook.com/Terbata.