Võnnu meelitab uusi vallakodanikke saja euroga

Ametlikumalt on tegu kodualustustoetusega ning seda on õigus saada isikutel, kes on end alates 1. novembrist registreerinud Võnnu valla elanikuks ning omavad järgneva aasta 1. jaanuari seisuga kehtivat elukoha registreeringut Võnnu vallas. Toetuse suuruseks on isiku kohta 100 eurot ning toetus makstakse välja järgmise aasta 16. jaanuarist 31. märtsini esitatavate avalduse alusel.

Võnnu vallavanem Teet Helm selgitas, et tegu on aastalõpukampaaniaga, millega soovitakse motiveerida inimesi, kes elavad vallas, aga sissekirjutust omavad mujal. Lisakodanikke on Haaslava valla ja Mäksa vallaga ühinemisplaane pidavale Võnnule vaja ennekõike seetõttu, et praeguses olukorras ei saada kokku haldusreformi seadusega ette nähtud 5000 inimese piiri, puudu jääb paarsada hinge. Täpsustava küsimuse peale, kas toetuseks ette nähtud sada eurot makstakse uuele sissekirjutanule puhtalt peo peale või tuleb kodanikul selle pealt tasuda ka maksud, jäi Helm aga vastuse võlgu. «Pean seda ise ka täpsustama,» tõdes ta.

Helm lisas, et mõneti analoogselt proovivad inimesi motiveerida ka Mäksa ja Haaslava, seda teenusepakettide näol, kus valda sisse kirjutanud inimesed on eelistatud. Lisaks on osa Meeksi valla külasid avaldanud soovi Võnnuga liituda, kuid antud küsimuses leiab Meeksis 13. ja 14. novembril aset rahvaküsitlus ning enne seda nende külade inimestega arvestada ei saa.

Teet Helm ei soovinud spekuleerida, kui palju inimesi kampaania käigus end Võnnu valda sisse kirjutavad, kuid mõnikümmend võiks neid tema arvates olla küll. Varem pole Võnnu taolist kampaaniat korraldanud.

Kampaaniakorras valda registreeruvad inimesed võivad tekitada teatud tuska Võnnu valla põliselanikele, kuid mõeldud on ka nende peale. Nimelt loositakse Eesti vabariigi aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel kõigi vallaelanike vahel välja kolm lisatoetust summas 200 eurot.