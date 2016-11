Galerii: Annelinna lapsed riputasid aiale sadu helkureid

Krõbedast talveilmast hoolimata kogunes umbes kolmsada Annelinna koolide ja lasteaedade last Descartes’i kooli juurde, et anda oma panus linna esimese helkuraia rajamisse. Aia põhimõte on lihtne: võta, kui sul pole, pane, kui sul on üle!