Festival toob laste ja noorte ette kümmekond lavastust

Esimene etendus algas kell 11 Teatri Kodu saalis, kus stuudioteater Ilmarine andis lavastuse «Laisk Liisu» venekeelse etenduse viieaastastele ja vanematele lastele. Piduliku avamisega kell 19 Teatri Kodu saalis kaasneb püstijalakomöödia «Loomad» (teater Piip ja Tuut, 60 minutit, sobib vaadata kogu perega).

ASSITEJ Eesti keskuse korraldataval festivalil osalevad oma laste- ja noortelavastustega Piip ja Tuut, Must Kast, Karlova teater, Miksteater, ZUGA ühendatud tantsijad, Hops-Keerdu-Pots trupp ning venekeelsed Ilmarine ja Tuuleveski.

Etendused on üle linna – Teatri Kodust kuni Karlova teatrini – ning publikuks on oodatud nii väikesed ja suuremad lapsed ema-isaga kui ka kooliõpilaste rühmad koos õpetajatega. Lisaks kümnele etendusele on kavas töötoad, seminarid ja arutelud ning noore vaataja teatri tulevikku käsitlev ümarlaud.

ASSITEJ Eesti keskus soovib pakkuda õpetajatele, huvijuhtidele ning teistele haridus- ja kultuurivaldkonna inimestele võimalust osa saada kogu programmist, et tulevikus lapsi teatrisse viies või teatreid oma asutusse kutsudes paremaid valikuid teha. Festivali külastavad ka Balti- ja Põhjamaade laste- ja noorteteatri eksperdid, kes annavad aruteludes nähtud etendustele tagasisidet.

ASSITEJ Eesti keskus kuulub maailmaorganisatsiooni ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young People), mis koondab lastele ja noortele mängivaid kutselisi teatritegijaid ja eksperte.

Festivali «Teater noorele vaatajale» korraldab ASSITEJ Eesti keskus neljandat korda – eelmisel kahel aastal Tallinnas ning aastal 2013 lisaks Tallinnale ka Tartus.

Siit saab vaadata kogu festivali kava.