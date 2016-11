Galerii: Annelinna lapsed riputasid aiale sadu helkureid

Helkuraia idee üks autoritest, Descartes’i kooli klassiõpetaja Kaja Kivisikk rääkis, et eeskujuks on võetud Pärnus juba mitmendat aastal toimiv helkuripuu.

Kuna Annelinnas sobivat puud ei leitud, siis otsustati, et helkurid riputatakse mängu- ja liikumisaiale Annelinna koolide ja lasteaedade vahelisel alal. Lisaks Descartes’i koolile jäävad samasse kanti ka Hansa kool ning Poku, Krõlli ja Pääsupesa lasteaiad. Just nende õppeasutuste lapsed riputasidki aiale esimesed paarsada helkurit.

Kivisikk loodab, et helkuraed jääb aktiivselt toimima. See tähendab seda, et sinna võivad oma üleliigse(d) helkuri(d) riputada kõik, kes tahavad aidata neid, kel pole helkurit ja kes pole seega ka liikluses nähtavad. Ning teiselt poolt võivad helkureid valehäbita võtta kõik soovijad, see ongi asja eesmärk.

Kaja Kivisikk nentis, et helkuri vajalikkust tuleb lastele pidevalt meelde tuletada, kuigi esimese klassi õpilastele on ette nähtud helkurikoolitus, millest võtavad osa ka politsei esindajad.

«Kõige kurvem on siis, kui mõni lapsevanem ütleb, et tema lapsele pole helkurit vaja, sest ta viib-toob last autoga,» tõdes Kivisikk. Kuid õnnetus ei hüüa teatavasti tulles ning sestap oleks targem helkur endale külge riputada, paremale poolele ja autotulede kõrgusele, nagu teadsid ka helkuraia avamisel osalenud lapsed.

«Helkur on väike, kuid tema jõud on suur,» tuletab Kaja Kiviskk kõigile meelde.