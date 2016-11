Tartumaal vastu puud sõitnud autos sai vigastada laps

Lõuna prefektuuri kinnitusel juhtus õnnetus esmaspäeva hommikul kella 7.40 paiku Kõrveküla - Lähte tee neljandal kilomeetril. Vasulast Kõrveküla suunas liikunud sõiduautot juhtis 28-aastane naine, kes esialgse info järgi kaotas libedal teel valesti valitud sõidukiiruse ja –võtete tõttu juhitavuse ning sõitis teelt välja paremale poole vastu puud.

Sündmuskohale saabunud politseinikud tuvastasid, et autol olid all ka suverehvid, millega liiklemine on küll novembri lõpuni lubatud, kuid mida kasutades tuleb praegu olla äärmiselt ettevaatlik. Kiirabi viis viga saanud lapse TÜ kliinikumi tervisekontrolli, kust ta pärast esmaabi andmist lubati kodusele ravile.

Juht oli kaine ning autos kasutati nõuetekohast turvavarustust. Tee sündmuskohal oli jäine ja libe, lisas politsei pressiesindaja.

Politsei tuletab meelde, et ilmaolude muutudes peab autojuht uute tingimustega arvestama ja kohanema ning valima vastavalt teeoludele õige sõidukiiruse. Hommikusel tipptunnil tuleks praegustes ilmastikuoludes varuda rohkem aega sihtpunkti jõudmiseks, vältida kiirustamist ja riskantseid manöövreid. Samuti tuleks vältida suverehvidega liiklusse asumist. Kindlasti puhastage enne sõidu alustamist sõiduk nii lumest kui ka jääst, soovitab politsei.