Tartu lastekunstikool sai direktori

Piret Viirpalu on õppinud Tartu kunstikoolis kunstilist kujundamist ning Tartu ülikoolis maalikunsti. Tartu lastekunstikooli tulevasel juhil on teadusmagistrikraad pedagoogika alal ning ta on läbinud kunstiõpetaja õpetajakoolituse. Hetkel õpib Piret Viirpalu Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas haridusteaduse doktoriõppes.

Direktoriks valitu on töötanud nii kunsti kui ka pedagoogika valdkonnas, lisaks on ta varasemalt olnud Tartu lastekunstikooli õppealajuhataja.

Konkursikomisjoni esimehe ja abilinnapea Tiia Teppani sõnul hindas komisjon Piret Viirpalu puhul tugevat teoreetilist tausta ning varasemat töökogemust kunsti ja pedagoogika valdkonnas.