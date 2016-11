Peatatud auto juures oli kõik valesti

Staažikas tantsukool saab päris oma kodu

Anne noortekeskuses Uuel tänaval viisteist aastat tegutsenud tan­­tsukool Error on õpilasi pidevalt juurde saanud. Kuna noortekeskuse ruumid on kitsaks jäänud, on kool mõelnud päris oma kodule mitu aastat. Tänavu otsustati viimaks riskida ning lasta ehitada nüüdisaegsed tantsusaalid.