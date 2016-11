Eriline lasteaed läheb müüki

Nukitsamehe lasteaed on väike, vaid 30 lapsega, ning töötab Taara puiesteel eestiaegses elamus, millele on nõukogude ajal tehtud juurdeehitis. Lasteaed, vahepeal ka lastekodu, on seal 1944. aastast. Need asjaolud võtavadki lühidalt kokku, miks vanemate meelest väga hubane maja järgmisest sügisest enam lasteaiaks ei sobi.