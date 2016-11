Selgusid tänavused tulevikutalendid

Konkurssi korraldava Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokase sõnul väärivad tunnustust kõik 307 5.-12. klasside õpilast, kes Tulevikutalendi tiitlit ja stipendiumi taotlesid.

«Noorte silmapaistvad tulemused ja lennukad plaanid saavad olla kindlaks eeskujuks nii nende eakaaslastele kui ka nendest palju vanematele,» ütless Vygintas Šapokas. «Suur tänu igale noorele julguse ja sihikindluse eest, nende vanematele ja juhendajatele aga talentide innustamise eest!»

Täna Tallinna teletornis toimunud pidulikul üritusel kuulutati välja konkursi võitjad neljas kategoorias: teadus, sport, kultuur, ettevõtlikkus. Esikoha pälvinud õpilasi tunnustati 1000-eurose stipendiumiga. Teise ja kolmanda koha omanikud said stipendiumid summas vastavalt 700 ja 500 eurot.

Tulevikutalendid valis välja asjatundjatest ja noorte lemmikutest koosnev žürii, kelle hulka kuulusid teadusvõistlussaate Rakett69 saatejuht ja kohtunik Aigar Vaigu, tippjalgrattur ja Eesti jalgratta maanteesõidu koondise peatreener Jaan Kirsipuu, ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning Eesti näitleja, laulja ja tantsija Kristel Aaslaid.

Teadustalent 2016: Knuth Helekivi (16), Tartu Tamme Gümnaasium

Tehnoloogiaklassis õppiva Knuth Helekivi teadussaavutuste hulka kuuluvad näiteks füüsikavõistluse esikoht, teadussaate Rakett69 kolmas koht ning auhinnaline koht jalgpallirobot Robotexi võistlustelt. Nüüd on teadusmaleva aktivist asunud konstrueerima nelikkopterit ja kasutab stipendiumiraha oma kodulaborisse vajalike seadmete ning töövahendite soetamiseks.

Kultuuritalent 2016: Laureen Laar (16), Oslo National Academy of Arts

Kevadel pärast Mart Reiniku Kooli üheksanda klassi lõpetamist suundus Laureen Laar esimese eestlasena Oslo balletikooli Oslo National Academy of Arts. Alates 6. eluaastast Tartus Ida Tantsukoolis balletti õppinud Laureen on säranud rahvusvahelistel võistlustel nii Itaalias, Tallinnas kui ka Rootsis. Selle aasta kevadel võitis ta aga esimese eestlasena Põhja- ja Baltimaade balletikonkursil esikoha. Kultuuritalendi stipendiumiga plaanib Laureen täiendada oma balletivarustust.

Sporditalent 2016: Johannes Erm (18), Tallinna Reaalkool

Johannes Erm on särav kümnevõistleja, kes saavutas tänavu juunioride maailmameistrivõistlustel pronksmedali ning Eesti täiskasvanute meistrivõistlusel hõbemedali. Tema tulemused on juba täna kohati tugevamadki kui nii mõnelgi maailma tippsportlasel tema vanuses. Silmapaistvate tulemustega noor soovib stipendiumi abil valmistuda 2017. aasta võistlushooajaks.

Ettevõtlikkustalent 2016: Johanna Maria Tõugu (18), Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium

Johanna Maria Tõugu on noor keskkonnaaktivist, kes tunneb muret maailma käekäigu pärast. Ta tegutseb Pärnu pakendivabas poes Paljas Pala, mille abil propageerib keskkonnahoidu, ning on samuti seotud rahvusvahelise maailmarahu eest võitleva ühinguga CISV. Johanna Maria usub, et stipendium annab talle innustust jätkata veelgi võimsamalt, panustades ühiskonda ja töötades välja uusi lahendusi keskkonna hoidmiseks.