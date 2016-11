Võib arvata, et algselt on punavalge aed olnud püramiidjalt avatud kaevu kohal, kuid täna ennelõunal kella üheteistkümnese seisuga see enam nii ei olnud.

Ent arvestades kaevu ümber valitsevat suurt libedust ning peagi saabuvat lumesadu oleks asja eest vastutajatel targem kaev siiski kiiremas korras kaanega katta, sest kui peaks juhtuma õnnetus, saab antud juhul küll nentida, et see hüüdis tulles.